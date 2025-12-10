Precaución: IMA advierte sobre falso listado para la venta de jamón picnic

El Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) alertó a la ciudadanía sobre personas ajenas a la institución que están ofreciendo la venta de jamón picnic mediante supuestos listados de inscripción, una práctica que catalogan como completamente fraudulenta.

En un comunicado oficial, la entidad reiteró que la distribución del jamón picnic se realiza únicamente a través de las bolsas navideñas entregadas en las naviferias oficialmente anunciadas, y no por intermediarios ni listas particulares.

IMA pide denunciar en caso de estafas por falsa venta de jamón picnic

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1998574219349594237?s=20&partner=&hide_thread=false El @IMA_Pma informa a la ciudadanía que personas ajenas a la institución están ofreciendo la venta de jamón picnic mediante la inscripción en supuestos listados.



"El IMA reitera que la distribución del jamón picnic se realiza exclusivamente a través de las bolsas navideñas… pic.twitter.com/aYtYIizox0 — Telemetro Reporta (@TReporta) December 10, 2025

“El IMA reitera que la distribución del jamón picnic se realiza exclusivamente a través de las bolsas navideñas disponibles en las naviferias oficialmente anunciadas”, señaló la institución. “El IMA reitera que la distribución del jamón picnic se realiza exclusivamente a través de las bolsas navideñas disponibles en las naviferias oficialmente anunciadas”, señaló la institución.

El IMA hizo un llamado a la población a denunciar cualquier acción irregular que pueda comprometer la transparencia y sostenibilidad de los programas sociales que impulsa, especialmente durante la temporada de fin de año, cuando suelen aumentar las estafas y prácticas engañosas.

La entidad recordó a los ciudadanos que solo la información publicada en sus canales oficiales garantiza procesos seguros y transparentes.