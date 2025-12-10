Salario mínimo 2026: Gobierno intervendrá si trabajadores y empresarios no alcanzan acuerdo

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), Jackeline Muñoz, indicó que, de no darse un acuerdo entre la empresa privada y los trabajadores, será el Gobierno Nacional quien, mediante un decreto ejecutivo, establezca el nuevo salario mínimo que empezará a regir desde el 16 de enero de 2026.

Asimismo, señaló que el sector empleador tiene la disposición de registrar un incremento, aunque sin expectativas altas, a diferencia de otras ocasiones.

"El sector empleador está dispuesto a conversar, de la misma forma que una parte del sector trabajador", indicó la ministra.

También aseguró que el sector empresarial no presentará propuestas porque desea conocer primero la postura del sector trabajador.

En la sesión de la semana pasada, se buscó establecer un marco común de entendimiento sobre la situación económica actual. Estas intervenciones técnicas permitieron que ambas partes compartieran diagnósticos y evaluaciones que servirán como base para la etapa que ahora inicia.