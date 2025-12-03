Panamá

Organizaciones sindicales presentan recomendaciones en la Mesa de Salario Mínimo

Este miércoles organizaciones sociales comparten sus recomendaciones en la Mesa de Salario Mínimo, donde también participan representantes del Gobierno y la empresa privada. La Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), estimó los costos de las necesidades en el hogar, y señaló que una familia con cuatro integrantes requiere 1,956 dólares para cubrir sus necesidades.