Panamá debe trabajar en incentivar las inversiones, según el presidente de la Cámara de Comercio

Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá, analizó la situación del empleo en Panamá y señaló que se requiere incentivar sectores de la economía como el turismo, y deshacerse de la burocracia. Destacó la importancia de haber llegado a un acuerdo en el salario mínimo entre el sector empleador y los trabajadores, luego de 10 años, y la capacidad de diálogo de los panameños.