Corte de agua: IDAAN suspende planta Trapichito en Panamá Oeste por crecida de río

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero “Trapichito”, ubicada en Panamá Oeste, suspendió operaciones de forma temporal debido a la crecida y los altos niveles de turbiedad del río Caimito.
La entidad explicó que las condiciones actuales del afluente impiden el proceso adecuado de potabilización, por lo que fue necesario detener la producción de agua potable como medida preventiva para garantizar la calidad del servicio.
Sectores afectados según IDAAN
Distrito de La Chorrera
- Guadalupe
- El Coco
- Playa Leona
- Barrio Colón
- Barrio Balboa
- Puerto Caimito
Distrito de Arraiján
- Juan Demóstenes Arosemena
- Vacamonte
- Vista Alegre
El IDAAN señaló que el suministro de agua potable se restablecerá una vez disminuyan los niveles del río y la turbiedad, permitiendo retomar las operaciones de la planta de manera segura.
La institución recomendó a los residentes de las áreas afectadas hacer uso racional del agua almacenada y mantenerse atentos a los canales oficiales de información para conocer las actualizaciones sobre el restablecimiento del servicio.