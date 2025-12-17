Corte de agua: IDAAN suspende planta Trapichito en Panamá Oeste por crecida de río

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que la planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero “Trapichito”, ubicada en Panamá Oeste, suspendió operaciones de forma temporal debido a la crecida y los altos niveles de turbiedad del río Caimito.

La entidad explicó que las condiciones actuales del afluente impiden el proceso adecuado de potabilización, por lo que fue necesario detener la producción de agua potable como medida preventiva para garantizar la calidad del servicio.

Sectores afectados según IDAAN

Distrito de La Chorrera

Guadalupe

El Coco

Playa Leona

Barrio Colón

Barrio Balboa

Puerto Caimito

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IDAANinforma/status/2001301586899796359?s=20&partner=&hide_thread=false Panamá Oeste: Debido a la crecida y los altos niveles de turbiedad en el río Caimito, la potabilizadora Jaime Díaz Quintero "Trapichito" ha suspendido operaciones de forma temporal.



Sectores afectados:



La Chorrera: Guadalupe, El Coco, Playa Leona, Barrio Colón, Barrio… pic.twitter.com/meSKUPqBnu — IDAAN (@IDAANinforma) December 17, 2025

Distrito de Arraiján

Juan Demóstenes Arosemena

Vacamonte

Vista Alegre

El IDAAN señaló que el suministro de agua potable se restablecerá una vez disminuyan los niveles del río y la turbiedad, permitiendo retomar las operaciones de la planta de manera segura.

La institución recomendó a los residentes de las áreas afectadas hacer uso racional del agua almacenada y mantenerse atentos a los canales oficiales de información para conocer las actualizaciones sobre el restablecimiento del servicio.