IDAAN inicia trabajos de desinfección en la planta potabilizadora Rufina Alfaro

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados (IDAAN) dio a conocer que inició el proceso de desinfección en la planta potabilizadora Rufina Alfaro, ubicada en la provincia de Los Santos, una jornada programada que se extenderá hasta el viernes 19 de diciembre a las 6:00 p.m.
Recomendaciones por el IDAAN
La autoridad recomienda a los residentes prepararse almacenando agua en sus hogares para cubrir sus necesidades básicas de higiene, limpieza y uso doméstico mientras duren las labores de desinfección en la planta Rufina Alfaro.
Las autoridades recalcaron la importancia de mantenerse atentos a las actualizaciones del IDAAN para conocer cambios en horarios, avances y posibles ajustes en el suministro durante los próximos días.