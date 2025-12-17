IDAAN inicia trabajos de desinfección en la planta potabilizadora Rufina Alfaro

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados ( IDAAN ) dio a conocer que inició el proceso de desinfección en la planta potabilizadora Rufina Alfaro, ubicada en la provincia de Los Santos, una jornada programada que se extenderá hasta el viernes 19 de diciembre a las 6:00 p.m.

La entidad señaló que este procedimiento forma parte de los trabajos necesarios para mantener el funcionamiento, limpieza y calidad del sistema de producción de agua potable en la región, por lo cual la población debe considerar posibles afectaciones en el suministro durante el periodo establecido.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

También te puede interesar: Minsa avanza en nueva Ley de dispositivos médicos en Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IDAANinforma/status/2001258021880479900?s=20&partner=&hide_thread=false Atención Los Santos



A las 8:00 AM iniciamos la desinfección de la planta potabilizadora Rufina Alfaro



Hasta el viernes 19 de diciembre a las 6:00 PM



A recoger agua en sus residencias para las labores de higiene y limpieza.



Se mantendrán los operativos de tanques en… pic.twitter.com/xpTp4OBLbb — IDAAN (@IDAANinforma) December 17, 2025

Recomendaciones por el IDAAN

La autoridad recomienda a los residentes prepararse almacenando agua en sus hogares para cubrir sus necesidades básicas de higiene, limpieza y uso doméstico mientras duren las labores de desinfección en la planta Rufina Alfaro.

Las autoridades recalcaron la importancia de mantenerse atentos a las actualizaciones del IDAAN para conocer cambios en horarios, avances y posibles ajustes en el suministro durante los próximos días.