Azuero Nacionales -  9 de diciembre de 2025 - 14:17

IDAAN rehabilita planta Rufina Alfaro: operará al 50% mientras avanzan los trabajos

El IDAAN inició la rehabilitación de la planta potabilizadora Rufina Alfaro en Azuero, que operará al 50% durante los trabajos.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) inició la rehabilitación de la planta potabilizadora Rufina Alfaro, un proyecto considerado clave para mejorar el suministro de agua potable en la región de Azuero.

Como parte de esta fase, la planta operará al 50% de su capacidad, lo que podría generar variaciones en el suministro para algunas comunidades, según informó la institución.

El IDAAN señaló que los trabajos buscan garantizar un servicio más seguro, estable y de mayor calidad, especialmente en temporada seca, cuando aumenta la demanda y se intensifican los desafíos operativos.

La institución adelantó que, una vez se complete esta etapa de rehabilitación, se realizará un proceso de desinfección cuya fecha será anunciada próximamente. Ese procedimiento es indispensable para restablecer la operación plena de la planta y garantizar que el agua cumpla con los estándares sanitarios.

El IDAAN reiteró su compromiso con mejorar la infraestructura hídrica en la región y solicitó comprensión a los usuarios ante cualquier afectación temporal en el suministro.

