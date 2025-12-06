Panamá Oeste estará sin agua: Planta de Trapichito del IDAAN operará al 50%

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que el próximo martes 9 de diciembre la planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero, en la provincia de Panamá Oeste, conocida como “Trapichito”, operará al 50% de su capacidad debido a trabajos programados de limpieza de sedimentadores.
IDAAN anunció que la planta Jaime Díaz Quintero “Trapichito”
La reducción temporal se aplicará en un horario de 4:00 p.m. a 9:00 p.m., periodo durante el cual podría registrarse baja presión o intermitencia en el suministro de agua en los sectores que dependen de esta planta.
El IDAAN recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias, almacenar agua con anticipación y utilizarla de manera responsable mientras duren los trabajos. La institución agradeció la comprensión de la población y reiteró que estas labores son esenciales para mantener la calidad y continuidad del servicio.