Panamá Oeste Nacionales -  6 de diciembre de 2025 - 10:49

Panamá Oeste estará sin agua: Planta de Trapichito del IDAAN operará al 50%

El IDAAN anunció que la planta Jaime Díaz Quintero “Trapichito” trabajará al 50% el martes 9 de diciembre, de 4:00 p.m. a 9:00 p.m.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que el próximo martes 9 de diciembre la planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero, en la provincia de Panamá Oeste, conocida como “Trapichito”, operará al 50% de su capacidad debido a trabajos programados de limpieza de sedimentadores.

La reducción temporal se aplicará en un horario de 4:00 p.m. a 9:00 p.m., periodo durante el cual podría registrarse baja presión o intermitencia en el suministro de agua en los sectores que dependen de esta planta.

El IDAAN recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias, almacenar agua con anticipación y utilizarla de manera responsable mientras duren los trabajos. La institución agradeció la comprensión de la población y reiteró que estas labores son esenciales para mantener la calidad y continuidad del servicio.

