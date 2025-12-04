Biblioteca Nacional de Panamá contará con fondos asegurados, informó el presidente Mulino

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reafirmó su compromiso con la preservación de la memoria histórica del país al anunciar que la Biblioteca Nacional Ernesto Castillero ya cuenta con los fondos urgentes que requería para este año, así como recursos asegurados para los próximos periodos.

Mulino recordó que semanas atrás había expresado su interés en revalorizar y fortalecer esta institución, la cual alberga una parte importante del patrimonio documental y cultural de Panamá. “Es un tema que yo no quiero que durante mi gobierno sea parte del olvido nacional”, afirmó durante su intervención.

Presidente Mulino anunció fondos urgentes y futuros para la Biblioteca Nacional

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1996580502594007139?s=20&partner=&hide_thread=false “En un tema que yo no quiero que durante mi gobierno sea parte del olvido nacional. Hace semanas hablé sobre mi interés de revalorizar y fortalecer la Biblioteca Nacional Ernesto Castillero, que guarda parte de nuestra historia y el legado que sostiene la identidad de nuestra… pic.twitter.com/YHO1rrF7Ru — Telemetro Reporta (@TReporta) December 4, 2025

Según explicó, este avance será posible gracias a un convenio de cooperación cultural entre el Ministerio de Cultura y la Fundación Pro Biblioteca Nacional, el cual permitirá dotar de financiamiento estable y continuo a la entidad, garantizando así la conservación de archivos, colecciones y servicios que forman parte del legado histórico panameño.

“La ministra Maruja Herrera también anunció un plan nacional de rehabilitación, reparación, y modernización de 40 bibliotecas públicas a nivel nacional. Con ello firmaré el decreto que declara patrimonio histórico nuestra Biblioteca Nacional”, presidente de Panamá “La ministra Maruja Herrera también anunció un plan nacional de rehabilitación, reparación, y modernización de 40 bibliotecas públicas a nivel nacional. Con ello firmaré el decreto que declara patrimonio histórico nuestra Biblioteca Nacional”, presidente de Panamá

La Biblioteca Nacional, fundada en 1942 y ubicada en el Parque Recreativo Omar, se considera un pilar en la custodia del conocimiento y en la promoción de la identidad nacional. Con el convenio anunciado, se busca modernizar su funcionamiento, reforzar su oferta cultural y asegurar que continúe cumpliendo su misión para las futuras generaciones.