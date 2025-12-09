Prepárese: Alcaldía de Panamá anuncia cierre del Centro de Entrega de Placas

Centro de Entrega de Placas de la Alcaldía de Panamá

La Alcaldía de Panamá , informó que el Centro de Entrega de Placas (CEP), ubicado en el Parque Francisco Arias Paredes, entre las avenidas Perú y Cuba, anunció que permanecerá cerrado el sábado 13 de diciembre debido a trabajos de mantenimiento en sus instalaciones eléctricas.

Las autoridades informaron que los trabajos son necesarios para garantizar un servicio seguro y eficiente a los usuarios. Debido al cierre temporal, el CEP pidió disculpas por los inconvenientes que esta medida pueda generar.

Las operaciones habituales de entrega de placas y pago de impuestos de circulación se retomarán el lunes 15 de diciembre, en su horario normal.

Alcaldía de Panamá anuncia horarios regulares del Centro de Entrega de Placas

Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

7:00 a.m. a 6:00 p.m. Sábados: 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Las autoridades reiteraron sus disculpas y solicitaron que los usuarios tomen las previsiones necesarias ante el cierre del sábado.