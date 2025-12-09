Panamá Nacionales -  9 de diciembre de 2025 - 14:00

Prepárese: Alcaldía de Panamá anuncia cierre del Centro de Entrega de Placas

El Centro de Placas de la Alcaldía de Panamá estará cerrado el sábado 13 de diciembre por trabajos eléctricos. Y anuncia cuándo reanudan sus operaciones.

Centro de Entrega de Placas de la Alcaldía de Panamá

Centro de Entrega de Placas de la Alcaldía de Panamá

@MUPA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá, informó que el Centro de Entrega de Placas (CEP), ubicado en el Parque Francisco Arias Paredes, entre las avenidas Perú y Cuba, anunció que permanecerá cerrado el sábado 13 de diciembre debido a trabajos de mantenimiento en sus instalaciones eléctricas.

Las autoridades informaron que los trabajos son necesarios para garantizar un servicio seguro y eficiente a los usuarios. Debido al cierre temporal, el CEP pidió disculpas por los inconvenientes que esta medida pueda generar.

Las operaciones habituales de entrega de placas y pago de impuestos de circulación se retomarán el lunes 15 de diciembre, en su horario normal.

image

Alcaldía de Panamá anuncia horarios regulares del Centro de Entrega de Placas

  • Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
  • Sábados: 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Las autoridades reiteraron sus disculpas y solicitaron que los usuarios tomen las previsiones necesarias ante el cierre del sábado.

