Oficinas públicas trabajarán solo hasta el mediodía, anuncia el Gobierno

El Gobierno Nacional anunció que las oficinas públicas de todo el país suspenderán sus labores el 24 y 31 de diciembre, a partir de las 12:00 mediodía, con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo N.° 37, publicado en la Gaceta Oficial, y forma parte de las disposiciones adoptadas cada fin de año para facilitar la movilización de los ciudadanos y permitir a los servidores públicos compartir estas fechas con sus familias.

Gobierno ordena cierre de oficinas públicas el 24 y 31 de diciembre

El Gobierno Nacional ha ordenado el cierre de las oficinas públicas a nivel nacional los días 24 y 31 de diciembre, a partir de las 12 del mediodía, con motivo de la celebración de Navidad y Año Nuevo.

El Decreto Ejecutivo N°37, publicado en Gaceta Oficial, exceptúa de lo…



De acuerdo con el decreto, el cierre aplica a todas las instituciones del Estado, sin embargo, se excluyen aquellas entidades que, por la naturaleza de sus servicios, deben mantener operaciones continuas. Esto incluye los estamentos de seguridad, salud, emergencias, servicios públicos esenciales y otras dependencias que no pueden suspender sus funciones.

El cierre parcial busca reducir el tráfico vehicular en horas críticas y permitir que las instituciones organicen de manera anticipada los servicios que brindan a la población durante las festividades, manteniendo la continuidad en áreas sensibles y garantizando la atención en casos de urgencia.