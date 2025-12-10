Panamá Nacionales -  10 de diciembre de 2025 - 07:27

Oficinas públicas trabajarán solo hasta el mediodía, anuncia el Gobierno

El Gobierno de Panamá ordenó el cierre de oficinas públicas el 24 y 31 de diciembre desde el mediodía, según Decreto Ejecutivo N.° 37. Conoce las excepciones.

Gobierno trabajará hasta el medio día

Gobierno trabajará hasta el medio día

Foto/@panamamunicipio
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Gobierno Nacional anunció que las oficinas públicas de todo el país suspenderán sus labores el 24 y 31 de diciembre, a partir de las 12:00 mediodía, con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo N.° 37, publicado en la Gaceta Oficial, y forma parte de las disposiciones adoptadas cada fin de año para facilitar la movilización de los ciudadanos y permitir a los servidores públicos compartir estas fechas con sus familias.

Gobierno ordena cierre de oficinas públicas el 24 y 31 de diciembre

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1998727426839286223?s=20&partner=&hide_thread=false

De acuerdo con el decreto, el cierre aplica a todas las instituciones del Estado, sin embargo, se excluyen aquellas entidades que, por la naturaleza de sus servicios, deben mantener operaciones continuas. Esto incluye los estamentos de seguridad, salud, emergencias, servicios públicos esenciales y otras dependencias que no pueden suspender sus funciones.

El cierre parcial busca reducir el tráfico vehicular en horas críticas y permitir que las instituciones organicen de manera anticipada los servicios que brindan a la población durante las festividades, manteniendo la continuidad en áreas sensibles y garantizando la atención en casos de urgencia.

En esta nota:
Seguir leyendo

Salario mínimo 2026: Gobierno intervendrá si trabajadores y empresarios no alcanzan acuerdo

Transferencias de fondos a municipios: MEF rinde cuentas y habla sobre "descentralización paralela"

Presidente Mulino viajará a Noruega y deja a ministro a cargo del gobierno

Recomendadas

Más Noticias