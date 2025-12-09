Mulino dialoga con Edmundo González e Iván Duque en Oslo ante ceremonia del Nobel de la Paz 2025

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino , sostuvo encuentros en Oslo, Noruega, con Edmundo González, quien ha llegado a ese país para asistir a la ceremonia en la que la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, será galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025.

Mulino también conversó con el expresidente de Colombia, Iván Duque; la congresista estadounidense María Elvira Salazar; y Clara Machado, hermana de María Corina.

Por su parte, Clara Machado Parisca afirmó este martes en una entrevista con la emisora colombiana Blu Radio que María Corina “está intentando llegar a Oslo” para recibir el Nobel de la Paz, luego de que la dirigente venezolana aplazara una rueda de prensa prevista en el Instituto Nobel.

El Instituto Nobel había informado el sábado a EFE que Machado, en una conversación telefónica sostenida un día antes, aseguró que viajaría a la capital noruega; sin embargo, su paradero actual es desconocido. De concretarse su llegada a Oslo, sería su primera aparición pública desde enero de 2025.