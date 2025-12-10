Panamá y Noruega refuerzan cooperación bilateral

El canciller de Panamá , Javier Martínez Acha, sostuvo este miércoles una reunión bilateral con su homólogo de Noruega, Espen Barth Eide, en la que ambos reafirmaron el compromiso de fortalecer la cooperación entre sus países en áreas clave como inversión, medio ambiente y seguridad marítima.

Durante el encuentro, Barth Eide agradeció el apoyo de Panamá en la regulación y control de los buques que transportan petróleo, así como el respaldo panameño en las iniciativas promovidas desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para preservar la paz y la estabilidad internacional.

Canciller de Panamá se reúne con ministro Eide

Los cancilleres coincidieron además en la importancia de impulsar políticas de protección del medio ambiente y los océanos, así como modelos de crecimiento económico que prioricen la sostenibilidad.

Barth Eide también expresó el interés de Noruega en ampliar su relación con Panamá en materia de inversiones, tanto en proyectos públicos como en iniciativas vinculadas a la operación del Canal de Panamá, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

Noruega participará en el Foro Económico en Panamá

Como parte de este acercamiento, Noruega confirmó su participación en el Foro Económico que se celebrará en Panamá en enero de 2026, así como en los actos del bicentenario del Congreso Anfictiónico y en la próxima Asamblea General de la OEA, que tendrá lugar en el país.

La Cancillería panameña destacó que esta reunión refuerza la posición de Panamá como un socio confiable y estratégico en temas globales relacionados con comercio, seguridad naval y diplomacia ambiental.