Calendario de desfiles de Navidad en Panamá: fechas, lugares y actividades

Durante los próximos días se llevarán a cabo los desfiles de Navidad en Panamá. Municipios y corregimientos se encuentran afinando los preparativos para ofrecer a niños y adultos un espectáculo de calidad, con premios, sorpresas y actividades para toda la familia.
En esta nota podrá conocer las fechas y lugares de los desfiles programados a nivel nacional.
Calendarios de desfiles de Navidad para este diciembre
Desfile de la Alcaldía de David
- Día: domingo 21 de diciembre
Embed - Alcaldía de David on Instagram: " ¡Todo está listo para vivir la magia navideña! Este 21 de diciembre desde las 5:00 p.m., nuestras calles se llenarán de luces, música y sonrisas con el Gran Desfile de Navidad “El Viaje de Santa”. La ruta iniciará desde el Parque de las Madres y finalizará en Electrisa. Te invitamos a disfrutar en familia, apoyar a nuestras delegaciones y vivir juntos la ilusión de la Navidad. #construyendounuevodavid #alcaldiadedavid"
View this post on Instagram
Desfile de la Alcaldía de La Chorrera
- Día: domingo 21 de diciembre
Embed - Alcaldía de David on Instagram: " ¡Todo está listo para vivir la magia navideña! Este 21 de diciembre desde las 5:00 p.m., nuestras calles se llenarán de luces, música y sonrisas con el Gran Desfile de Navidad “El Viaje de Santa”. La ruta iniciará desde el Parque de las Madres y finalizará en Electrisa. Te invitamos a disfrutar en familia, apoyar a nuestras delegaciones y vivir juntos la ilusión de la Navidad. #construyendounuevodavid #alcaldiadedavid"
View this post on Instagram
Desfile de Navidad en Alcalde Díaz
- Día: sábado 13 de diciembre
Embed - Junta Comunal de Alcalde Díaz. Cuenta Oficial. on Instagram: " ¡Te invitamos al Gran Desfile de Navidad 2025! Magia, alegría y espíritu navideño te esperan. ¡No faltes!"
View this post on Instagram
Desfile de la Alcaldía de Panamá
- Día: domingo 14 de diciembre, Calle 50.
Embed - IPTY on Instagram: "El Festival Internacional Navideño 2025: City of Stars trae un calendario lleno de actividades. Encuentra tus favoritos y ven a disfrutar la Navidad al máximo. "
View this post on Instagram
Desfile de la Alcaldía de San Miguelito
- Día: Domingo 21 de diciembre
Desfile de la Alcaldía de Santiago
- Día: sábado 13 de diciembre
Embed - Alcaldía de Santiago on Instagram: " ¡La magia de la Navidad se toma las calles de Santiago! Prepárate para disfrutar en familia del Mágico Desfile de Navidad, un espacio lleno de tradición, fe y alegría Fecha: Sábado 13 de diciembre Hora: 7:00 pm Lugar: Héctor Santacoloma y Av. Central Ven a vivir un recorrido lleno de luces, música y espíritu navideño que nos une como comunidad. ¡Te esperamos para celebrar juntos esta hermosa temporada! "
View this post on Instagram