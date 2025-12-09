Calendario de desfiles de Navidad en Panamá: fechas, lugares y actividades

Durante los próximos días se llevarán a cabo los desfiles de Navidad en Panamá. Municipios y corregimientos se encuentran afinando los preparativos para ofrecer a niños y adultos un espectáculo de calidad, con premios, sorpresas y actividades para toda la familia.

En esta nota podrá conocer las fechas y lugares de los desfiles programados a nivel nacional.

Calendarios de desfiles de Navidad para este diciembre

Desfile de la Alcaldía de David

Día: domingo 21 de diciembre

Día: domingo 21 de diciembre

Desfile de la Alcaldía de La Chorrera

Día: domingo 21 de diciembre

Desfile de Navidad en Alcalde Díaz

Día: sábado 13 de diciembre

Día: sábado 13 de diciembre

Desfile de la Alcaldía de Panamá

Día: domingo 14 de diciembre, Calle 50.

Día: domingo 14 de diciembre, Calle 50.

Desfile de la Alcaldía de San Miguelito

Día: Domingo 21 de diciembre

Desfile de la Alcaldía de Santiago

Día: sábado 13 de diciembre