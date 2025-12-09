Desfile de Navidad 2025 Nacionales -  9 de diciembre de 2025 - 10:45

Calendario de desfiles de Navidad en Panamá: fechas, lugares y actividades

En esta nota podrá conocer las fechas y lugares de los desfiles de Navidad para el 2025 programados a nivel nacional.

Ana Canto
Por Ana Canto

Durante los próximos días se llevarán a cabo los desfiles de Navidad en Panamá. Municipios y corregimientos se encuentran afinando los preparativos para ofrecer a niños y adultos un espectáculo de calidad, con premios, sorpresas y actividades para toda la familia.

Calendarios de desfiles de Navidad para este diciembre

Desfile de la Alcaldía de David

  • Día: domingo 21 de diciembre
Desfile de la Alcaldía de La Chorrera

  • Día: domingo 21 de diciembre
Desfile de Navidad en Alcalde Díaz

  • Día: sábado 13 de diciembre
Desfile de la Alcaldía de Panamá

  • Día: domingo 14 de diciembre, Calle 50.
Desfile de la Alcaldía de San Miguelito

  • Día: Domingo 21 de diciembre

Desfile de la Alcaldía de Santiago

  • Día: sábado 13 de diciembre
