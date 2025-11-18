Esta es la fecha del Desfile de Navidad 2025 en la ciudad de Panamá.

El Desfile de Navidad 2025 en el distrito de Panamá se llevará a cabo el domingo 14 de diciembre y tendrá lugar en Calle 50. Para el 30 de noviembre, se espera el encendido de luces en varios parques ubicados en los corregimientos de la ciudad.

Bajo el nombre “Festival Internacional Navideño 2025 City of Stars”, la Alcaldía de Panamá, en alianza con el sector privado, organizaciones culturales, embajadas, empresas patrocinadoras y comunidades locales, realizará actividades y concursos para toda la familia.

De forma paralela, se organizarán eventos impulsados por la empresa privada, tales como ferias temáticas, conciertos, exposiciones, bazares y recorridos de luces, promoviendo así una Navidad inclusiva y participativa.

El propósito principal de la Alcaldía de Panamá es posicionar la ciudad capital como un destino turístico destacado, reconocido a nivel internacional por su variada oferta de actividades navideñas para distintos públicos, lo que permitirá atraer a más visitantes en esta temporada e impulsar la economía local.