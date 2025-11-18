Desfile de Navidad San Miguelito 2025: Fecha, Hora y Recorrido

La magia de la Navidad se apoderará de la Vía Transístmica. La Alcaldía del Distrito de San Miguelito, liderada por la alcaldesa Irma Hernández, ha anunciado oficialmente la fecha, hora y el recorrido de su tradicional Desfile de Navidad para este 2025.

La alcaldesa extendió una cordial invitación a toda la comunidad a disfrutar de este espectáculo familiar que busca llenar las calles del distrito de ritmo y espíritu navideño.

Desfile de Navidad en San Miguelito

Para que la comunidad pueda planificar su asistencia, aquí están los datos esenciales del evento:

Fecha: Sábado, 21 de diciembre de 2025

Hora de Inicio: 4:00 p.m.

Punto de Partida: Desde la zona de Moya

Desde la zona de Ruta del Desfile: Vía Transístmica

Punto Final: Finalizará a la altura de Los Andes #2

Embed - Irma Hernández - Alcaldesa de San Miguelito on Instagram: " YA LLEGÓ LA NAVIDAD CON MÁS FLOW Esta vez nos tomamos la Vía Transístmica, ven a disfrutar con toda tu familia de nuestro gran desfile de Navidad Este 21 de diciembre llega lo más esperado por todos: Desde las 4:00 p.m. Partiremos desde Moya y recorreremos la Transístmica hasta Los Andes #2. Este año, el desfile brillará con la participación de bandas independientes e institucionales y carros alegóricos, que llenarán nuestras calles de ritmo, color y espíritu navideño. Vivamos juntos la Navidad más bonita en San Miguelito." View this post on Instagram

Un Espectáculo de Bandas y Carros Alegóricos

Se espera que este año el desfile sea uno de los más vistosos de la capital. La ruta brillará con la participación de diversas agrupaciones:

Bandas Independientes

Bandas Institucionales

Carros Alegóricos llenos de color y motivos festivos.

Se recomienda a los asistentes llegar con anticipación a la Vía Transístmica para asegurar los mejores puestos, tomar las debidas precauciones de seguridad y planificar el tráfico vehicular en la zona, ya que se esperan cierres y desvíos temporales durante el evento.