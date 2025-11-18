Desfile de Navidad San Miguelito 2025: Fecha, Hora y Recorrido

La magia de la Navidad se apoderará de la Vía Transístmica. La Alcaldía del Distrito de San Miguelito, liderada por la alcaldesa Irma Hernández, ha anunciado oficialmente la fecha, hora y el recorrido de su tradicional Desfile de Navidad para este 2025.
La alcaldesa extendió una cordial invitación a toda la comunidad a disfrutar de este espectáculo familiar que busca llenar las calles del distrito de ritmo y espíritu navideño.
Desfile de Navidad en San Miguelito
Para que la comunidad pueda planificar su asistencia, aquí están los datos esenciales del evento:
- Fecha: Sábado, 21 de diciembre de 2025
- Hora de Inicio: 4:00 p.m.
- Punto de Partida: Desde la zona de Moya
- Ruta del Desfile: Vía Transístmica
- Punto Final: Finalizará a la altura de Los Andes #2
Un Espectáculo de Bandas y Carros Alegóricos
Se espera que este año el desfile sea uno de los más vistosos de la capital. La ruta brillará con la participación de diversas agrupaciones:
- Bandas Independientes
- Bandas Institucionales
- Carros Alegóricos llenos de color y motivos festivos.
Se recomienda a los asistentes llegar con anticipación a la Vía Transístmica para asegurar los mejores puestos, tomar las debidas precauciones de seguridad y planificar el tráfico vehicular en la zona, ya que se esperan cierres y desvíos temporales durante el evento.