¡Viaje gratis al Rommel! MiBus habilita transporte para el partido Panamá vs. El Salvador

MiBus informó que este martes ofrecerá transporte gratuito hacia el Estadio Rommel Fernández con motivo del partido Panamá vs. El Salvador. El servicio estará disponible desde las 4:00 p.m. hasta las 8:30 p.m.

La ruta especial partirá desde la estación de El Crisol y también contará con transporte de retorno al finalizar el encuentro.

La empresa recordó a los usuarios que está prohibida la ingesta de alimentos y bebidas dentro de los metrobuses.

Panamá vs. El Salvador: ¿Dónde ver el partido en vivo?

El partido de eliminatorias mundialistas entre Panamá y El Salvador será transmitido por RPC TV y Telemetro este martes, a partir de las 8:00 p.m.

De cara a esta última jornada, Panamá mantiene dos escenarios para clasificar a la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. Asimismo, conserva la opción de avanzar al repechaje, siempre y cuando concluya en el segundo lugar del Grupo A.