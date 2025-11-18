Panamá Nacionales -  18 de noviembre de 2025 - 11:18

¡Viaje gratis al Rommel! MiBus habilita transporte para el partido Panamá vs. El Salvador

MiBus partirá desde la estación de El Crisol y también contará con transporte de retorno al finalizar el partido Panamá vs. El Salvador.

Ana Canto
Por Ana Canto

MiBus informó que este martes ofrecerá transporte gratuito hacia el Estadio Rommel Fernández con motivo del partido Panamá vs. El Salvador. El servicio estará disponible desde las 4:00 p.m. hasta las 8:30 p.m.

La ruta especial partirá desde la estación de El Crisol y también contará con transporte de retorno al finalizar el encuentro.

La empresa recordó a los usuarios que está prohibida la ingesta de alimentos y bebidas dentro de los metrobuses.

Embed - Federación Panameña de Fútbol on Instagram: " ¡MiBus y la FPF te llevan a vivir la emoción del Panamá vs El Salvador! Este 18 de noviembre brindaremos servicio especial de transporte gratuito para que puedas asistir al estadio y apoyar a nuestra Selección Nacional. ¡Súbete con nosotros y vibra con cada jugada! MiBus, la gente que mueve a Panamá. #VamosPanamá #MiBusTeLleva #MiBusPanamá #RumboAlRommel #MásPanameñosQueNunca"
View this post on Instagram

Panamá vs. El Salvador: ¿Dónde ver el partido en vivo?

El partido de eliminatorias mundialistas entre Panamá y El Salvador será transmitido por RPC TV y Telemetro este martes, a partir de las 8:00 p.m.

El partido Panamá vs. El Salvador se transmitirá a través de RPC TV y Telemetro, a partir de las 8:00 p.m.

De cara a esta última jornada, Panamá mantiene dos escenarios para clasificar a la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. Asimismo, conserva la opción de avanzar al repechaje, siempre y cuando concluya en el segundo lugar del Grupo A.

