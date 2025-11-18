MINSA contiene brote de tos ferina en Besikó, Comarca Ngäbe-Buglé

El Ministerio de Salud ( MINSA ) informó que el brote de tos ferina registrado en el distrito de Besikó, en la Comarca Ngäbe-Buglé, se encuentra contenido gracias a la intervención epidemiológica realizada en las comunidades afectadas.

A la fecha, se reportan 15 casos positivos y un caso adicional por nexo epidemiológico, correspondiente a un contacto estrecho de un paciente confirmado. Según la entidad, la rápida respuesta permitió realizar barridos casa por casa, búsqueda activa de casos, toma de muestras, tratamiento oportuno y vacunación intensiva, medidas que han evitado que la enfermedad continúe propagándose.

MINSA confirma 15 casos de tos ferina en Besikó

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1990798366230397111&partner=&hide_thread=false El @MINSAPma informa que se ha logrado contener el brote de tos ferina registrado en el distrito de Besikó, en la Comarca Ngäbe-Buglé, donde a la fecha se contabilizan 15 casos positivos y un caso adicional por nexo epidemiológico, correspondiente a un contacto estrecho de un… pic.twitter.com/uJSVXb6C4Z — Telemetro Reporta (@TReporta) November 18, 2025

Los casos confirmados se registraron en las comunidades de Cerro Miel, Pava, Carro Caña, Buri y Quebrada Venado. El MINSA reiteró que los pacientes diagnosticados, sus contactos y los casos sospechosos deben permanecer en aislamiento domiciliario hasta completar el tratamiento, con el fin de evitar nuevos contagios.

Como parte de la intervención, más de 936 personas han sido evaluadas y se identificaron 110 casos sospechosos, a quienes se les tomó muestras y se les suministró tratamiento preventivo cuando fue necesario.