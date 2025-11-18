La Policía Nacional informó que cuatro mujeres que habían sido privadas de libertad en una residencia en la provincia de Colón fueron rescatadas durante un operativo realizado en coordinación con el Ministerio Público.

La acción permitió la recuperación de las víctimas y la aprehensión de tres sospechosos, entre ellos dos menores de edad y un adulto, quienes permanecen bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.

Rescatan a cuatro mujeres secuestradas en Colón; hay tres detenidos

La @policiadepanama recuperó a cuatro mujeres que habían sido privadas de libertad en una residencia en Colón.



Gracias a una rápida acción policial, fueron aprehendidos tres sospechosos (dos menores y un adulto), y se decomisaron evidencias.



Las autoridades continúan las… pic.twitter.com/ZBgeawYJGW — Rpc Radio (@rpc_radio) November 18, 2025

Durante el operativo también se decomisaron indicios que servirán como parte de las pruebas en el proceso judicial. Las autoridades indicaron que el caso continúa en fase de investigación para determinar el móvil del secuestro y posibles vínculos con otros hechos delictivos.

La Policía reiteró su compromiso de actuar de forma inmediata ante cualquier denuncia relacionada con privación de libertad, violencia o trata de personas.