Panamá Nacionales -  16 de noviembre de 2025 - 16:51

MINSA certifica que el hielo producido en Los Santos es seguro para consumo

El MINSA inspeccionó plantas en Los Santos y confirmó que el hielo producido en la provincia cumple con los estándares sanitarios.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que, tras una jornada de inspección realizada en plantas embotelladoras de agua y fábricas de hielo en la provincia de Los Santos, se confirmó que el hielo fabricado en la región es seguro para el consumo humano.

Las autoridades de salud detallaron que estas inspecciones forman parte de los controles sanitarios periódicos que se llevan a cabo para garantizar la inocuidad y prevenir enfermedades relacionadas con el consumo de agua o hielo contaminado.

El MINSA recordó que la vigilancia continua es fundamental para asegurar que los establecimientos cumplan con las normas higiénico-sanitarias y mantengan estándares adecuados de producción.

