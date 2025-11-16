MINSA certifica que el hielo producido en Los Santos es seguro para consumo

El Ministerio de Salud ( MINSA ) informó que, tras una jornada de inspección realizada en plantas embotelladoras de agua y fábricas de hielo en la provincia de Los Santos, se confirmó que el hielo fabricado en la región es seguro para el consumo humano.

Tras una jornada de inspección a plantas embotelladoras de agua y fábricas de hielo en Los Santos, el @MINSAPma certificó que el hielo producido en la provincia es apto para el consumo humano.



La entidad explicó que estas inspecciones se realizan de forma periódica para…

Las autoridades de salud detallaron que estas inspecciones forman parte de los controles sanitarios periódicos que se llevan a cabo para garantizar la inocuidad y prevenir enfermedades relacionadas con el consumo de agua o hielo contaminado.

El MINSA recordó que la vigilancia continua es fundamental para asegurar que los establecimientos cumplan con las normas higiénico-sanitarias y mantengan estándares adecuados de producción.