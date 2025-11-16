Chiquita Panamá cierra reclutamiento en Bocas del Toro con más de 5,800 aspirantes a empleos

La empresa Chiquita Panamá concluyó este sábado su proceso de reclutamiento para la reactivación de la actividad bananera en Bocas del Toro, donde un total de 5,837 residentes entregaron sus hojas de vida, según datos del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL).

La última jornada se realizó en la finca 13, con una participación de 1,726 aspirantes, lo que demuestra el alto interés de la población en ingresar al proyecto agroindustrial.

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, explicó que en esta primera fase se proyecta la contratación de aproximadamente 3,000 trabajadores, mientras que otras 2,000 plazas adicionales se sumarían antes de finalizar el año.

"La empresa Chiquita Panamá tiene planes concretos para reiniciar operaciones con un primer embarque a finales de enero de 2026, y comenzará a extraer banano en febrero, lo cual demandará una fuerza laboral activa", indicó Muñoz.

La reactivación bananera representa una oportunidad clave para el empleo y el desarrollo económico de la región, históricamente dependiente de esta actividad agroexportadora.