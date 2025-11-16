Bocas del Toro celebra 122 años de fundación con desfile y actividades cívicas

La provincia de Bocas del Toro está de fiesta este domingo 16 de noviembre, con motivo del 122° aniversario de su fundación. Como parte de la conmemoración, en Isla Colón se desarrolla un desfile cívico que reúne a escuelas, instituciones públicas, delegaciones invitadas y autoridades locales.

Las actividades iniciaron desde tempranas horas con el izado del pabellón nacional, seguido del recorrido de bandas de música estudiantil y agrupaciones folclóricas que rinden homenaje a la historia, cultura y riqueza afrocaribeña e indígena que caracteriza a la región.

Bocas del Toro celebra 122 años de fundación con desfile

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1990138974933835841&partner=&hide_thread=false La provincia de Bocas del Toro está de fiesta este domingo 16 de noviembre. Se celebran 122 años de su fundación.



En Isla Colón se desarrolla un desfile con la participación de escuelas e instituciones, para conmemorar la fecha.



Fotos: @pbatista92 pic.twitter.com/Gd8X9KQsSo — Telemetro Reporta (@TReporta) November 16, 2025

La fecha recuerda la creación de la provincia en 1903, pocos días después de la separación de Panamá de Colombia, convirtiéndose en uno de los territorios más importantes en biodiversidad, turismo y tradiciones culturales del país.

Autoridades han destacado el aporte de Bocas del Toro al desarrollo nacional, su potencial turístico y la importancia de preservar su identidad cultural.