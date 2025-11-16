Isla Colón Nacionales -  16 de noviembre de 2025 - 16:36

Bocas del Toro celebra 122 años de fundación con desfile y actividades cívicas

Bocas del Toro conmemora 122 años de fundación este 16 de noviembre con desfile cívico en Isla Colón y celebraciones culturales en toda la provincia.

@pbatista92
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La provincia de Bocas del Toro está de fiesta este domingo 16 de noviembre, con motivo del 122° aniversario de su fundación. Como parte de la conmemoración, en Isla Colón se desarrolla un desfile cívico que reúne a escuelas, instituciones públicas, delegaciones invitadas y autoridades locales.

Las actividades iniciaron desde tempranas horas con el izado del pabellón nacional, seguido del recorrido de bandas de música estudiantil y agrupaciones folclóricas que rinden homenaje a la historia, cultura y riqueza afrocaribeña e indígena que caracteriza a la región.

La fecha recuerda la creación de la provincia en 1903, pocos días después de la separación de Panamá de Colombia, convirtiéndose en uno de los territorios más importantes en biodiversidad, turismo y tradiciones culturales del país.

Autoridades han destacado el aporte de Bocas del Toro al desarrollo nacional, su potencial turístico y la importancia de preservar su identidad cultural.

