Primera Dama: Misión Patitas supera 2 mil esterilizaciones en Coclé

El programa “Misión Patitas”, impulsado por el Despacho de la Primera Dama , Maricel Cohen de Mulino, en alianza con la Fundación Spay Panamá, alcanzó un nuevo hito al superar las 2 mil esterilizaciones de perros y gatos solo este fin de semana durante las jornadas realizadas en Penonomé, provincia de Coclé.

Tras su paso por el corregimiento de La Pintada, el equipo se trasladó al gimnasio de la Escuela Ángel María Herrera, donde decenas de familias llevaron a sus mascotas para recibir la atención gratuita.

image

Con estas jornadas, el programa suma más de 17,500 esterilizaciones desde septiembre de 2024, consolidándose como la iniciativa de esterilización masiva más grande desarrollada por un despacho de primera dama en Panamá.

Programa Misión Patitas del Despacho de la Primera Dama

“No tengo palabras para expresar mi alegría de ver cómo las personas han respondido”, afirmó Patricia Chan, directora de la Fundación Spay Panamá. “No tengo palabras para expresar mi alegría de ver cómo las personas han respondido”, afirmó Patricia Chan, directora de la Fundación Spay Panamá.

Chan resaltó que la sobrepoblación de animales de calle genera entornos de maltrato, abuso y abandono, y destacó que esterilizar es un paso clave para solucionar el problema de raíz.

“El mayor desafío es que las autoridades locales entiendan la importancia de esterilizar a los animales. La satisfacción es ver al gobierno central y al Despacho de la Primera Dama comprometidos con la causa animal”, añadió. “El mayor desafío es que las autoridades locales entiendan la importancia de esterilizar a los animales. La satisfacción es ver al gobierno central y al Despacho de la Primera Dama comprometidos con la causa animal”, añadió.