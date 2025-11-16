Primera Dama, Maricel de Mulino explica programas sociales y nuevo centro técnico

La primera dama de la República, Maricel de Mulino, detalló en el programa Cara A Cara el alcance de los programas sociales que impulsa la Asociación Pro Obras de Beneficencia, entre ellos Amor sobre Ruedas, iniciativa que actualmente beneficia a más de 40 mil personas en todo el país.

Durante la entrevista, destacó que la fundación realiza jornadas gratuitas de salud preventiva, incluyendo mamografías a nivel nacional.

"Nosotros hacemos más mamografías que los centros de salud, porque llegamos a más lugares. No cobramos, es gratuito", afirmó la primera dama.

Primera Dama envía mensaje a las mujeres ante la violencia

Maricel de Mulino también envió un mensaje directo a las mujeres panameñas frente al incremento de casos de violencia en el país: “Las mujeres somos fuertes. Tenemos que trabajar, el trabajo es la mejor defensa que podemos tener. No se queden en el mismo círculo”.

La primera dama enfatizó la importancia de brindar acompañamiento, oportunidades de formación y herramientas económicas a mujeres en riesgo.

Nuevo proyecto para niños con autismo

Durante la entrevista, también anunció que se encuentra en estudio, junto al Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), la creación de un centro técnico especializado para niños con autismo, el primero de su tipo en el país.

Este proyecto busca ofrecer formación, estimulación y acompañamiento terapéutico para la inclusión educativa y social de menores con trastorno del espectro autista (TEA).

Programas destacados mencionados por la primera dama

Amor sobre Ruedas (atención médica y social)

Jornadas gratuitas de mamografías

Capacitación para mujeres en riesgo

Proyecto de centro técnico para niños con autismo