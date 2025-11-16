Advertencia: Río La Villa se desborda y afecta viviendas en Los Santos

Al menos 12 residencias resultaron afectadas en el sector de Villa Bonita, en la provincia de Los Santos, tras la crecida y desbordamiento del río La Villa registrado este sábado, según reportes del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).
Río La Villa se desborda y afecta viviendas
El SINAPROC informó que se encuentran a la espera de que el nivel del agua descienda para ingresar y realizar las evaluaciones de daños y posibles afectaciones estructurales.
Hasta el momento, no se reportan personas heridas, pero equipos de respuesta permanecen en la zona ante cualquier emergencia adicional.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse alerta, evitar cruzar ríos crecidos y seguir los avisos oficiales ante posibles nuevas lluvias.