Advertencia: Río La Villa se desborda y afecta viviendas en Los Santos

Al menos 12 casas resultaron afectadas en Villa Bonita tras el desbordamiento del río La Villa. SINAPROC evalúa daños cuando baje el nivel del agua.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Al menos 12 residencias resultaron afectadas en el sector de Villa Bonita, en la provincia de Los Santos, tras la crecida y desbordamiento del río La Villa registrado este sábado, según reportes del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).

Las fuertes lluvias provocaron el aumento del caudal del río, generando inundaciones que afectaron viviendas y propiedades en el área. Las autoridades mantienen la zona bajo monitoreo.

El SINAPROC informó que se encuentran a la espera de que el nivel del agua descienda para ingresar y realizar las evaluaciones de daños y posibles afectaciones estructurales.

Hasta el momento, no se reportan personas heridas, pero equipos de respuesta permanecen en la zona ante cualquier emergencia adicional.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse alerta, evitar cruzar ríos crecidos y seguir los avisos oficiales ante posibles nuevas lluvias.

