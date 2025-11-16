EN VIVO

Panamá

EN VIVO | Resultados del sorteo dominical de la Lotería Nacional del 16 de noviembre del 2025

Entretenimiento - 

Llegó el momento de conocer los resultados del sorteo dominical de la Lotería Nacional de Panamá que jugará hoy 16 de noviembre de 2025.

Por Noemí Ruíz

Sigue el minuto a minuto de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce los resultados del sorteo dominical correspondiente al 16 de noviembre de 2025.

Hoy puedes ser el ganador del sorteo domingo del 16 de noviembre del 2025

Sigue el minuto a minuto del sorteo de la Lotería Nacional de Panamá aquí.

¿A qué hora inicia el sorteo del 16 de noviembre de la Lotería Nacional de Panamá?

Desde las 3:00 p.m., comienza la esfera de metal a girar con cada una de las balotas correspondiente al 16 de noviembre de 2025.

