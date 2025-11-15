Salario mínimo en Panamá: proyecto será discutido en cuatro sesiones desde este miércoles

Tras la instalación de la Comisión de Salario Mínimo este sábado 15 de noviembre, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), Jackeline Muñoz, hizo un llamado a todos los participantes a tomar decisiones con responsabilidad.

“Tenemos que pensar que las decisiones que se toman en esta mesa se reflejan directamente en los panameños, tanto en los que tienen empleo como en los que buscan empleo, porque recuerden que la columna vertebral de este país son las pequeñas y medianas empresas, y son las más afectadas siempre cuando hay una decisión que se llena de pasión”, manifestó.

La ministra detalló que este sábado se presentó la propuesta para aprobar el reglamento y el calendario de las sesiones, las cuales se prevé que sean un total de cuatro y se realizarán los días miércoles a partir de la próxima semana.

Las reuniones se desarrollarán en la sede central del MITRADEL, donde la comisión analizará variables como los salarios de mercado, el costo de vida, la inversión, el empleo y la situación económica del país, entre otros aspectos que serán abordados durante nueve reuniones ordinarias, cada una con una duración de seis horas. A diferencia de años anteriores, la entidad no realizará giras regionales.

Actualmente, el salario mínimo promedio se ubica en 636.80 dólares mensuales, y sus posibles modificaciones dependerán de factores como la región, el tamaño de la empresa y la actividad económica.