CSS traslada el Programa de Diálisis Peritoneal a la Ciudad de la Salud desde este 17 de noviembre

CSS traslada el Programa de Diálisis Peritoneal a la Ciudad de la Salud.

La Caja de Seguro Social ( CSS ) informó que, a partir de este lunes 17 de noviembre, el Programa de Diálisis Peritoneal y la colocación de catéteres transitorios y permanentes serán trasladados desde el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid hacia su nueva sede en el Instituto Nefrológico de la Ciudad de la Salud.

Este traslado forma parte del plan de reestructuración del Complejo, cuyo objetivo es mejorar la atención a los usuarios y reubicar el servicio en instalaciones más amplias y equipadas con tecnología moderna.

Actualmente, el programa atiende a 94 pacientes en diálisis peritoneal, de los cuales 44 son hombres y 50 mujeres, quienes ya fueron informados sobre el cambio de sede.

La diálisis peritoneal es un tratamiento para pacientes con insuficiencia renal que utiliza el peritoneo, el revestimiento del abdomen, como filtro natural para eliminar desechos y el exceso de líquidos de la sangre. El procedimiento suele tomar entre 8 y 12 horas.