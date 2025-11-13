CSS implementa moderno sistema de sensores para monitorear la diabetes en niños

Un moderno programa de sensores para monitorear los niveles de azúcar en niños con diabetes tipo 1 o tipo 2, ha sido implementado en el Hospital Pediátrico de Alta Complejidad de la Ciudad de la Salud de la Caja de Seguro Social ( CSS ).

La entidad detalla que inicialmente serán beneficiados con este sistema unos 300 niños, previamente seleccionados por los especialistas, colocando a la entidad a la vanguardia en el tratamiento de la diabetes infantil.

“Este novedoso sistema consiste en la colocación de un pequeño sensor debajo de la piel, por lo general en el brazo o abdomen del paciente, que en pocos minutos envía los datos a un receptor, o a una aplicación instalada en el teléfono del médico y de los padres del niño”, explica.

Agrega que el sensor tiene una duración de 14 días, luego de su colocación en el paciente, y una vez se cumple este tiempo, se le sustituye por uno nuevo. “En todo momento, las 24 horas al día, se puede ver cuánto tiene de azúcar el niño, e incluso, la aplicación tiene un software que contiene alarmas que avisan si está muy alta o baja. Esto le permite al endocrinólogo pediatra saber exactamente cómo va el control del azúcar”.

El doctor Alejandro Martínez, director médico del Hospital Pediátrico, resaltó que “en todo momento, las 24 horas al día, se puede ver cuánto tiene de azúcar el niño, e incluso, la aplicación tiene un software que contiene alarmas que avisan si está muy alta o baja. Esto le permite al endocrinólogo pediatra saber exactamente cómo va el control del azúcar. La verdad es que estamos muy contentos con este programa, porque es un avance enorme desde el punto de vista de la humanización, que mejora la calidad de atención en los niños y reduce los gastos que tienen los padres en el control del azúcar de sus hijos”.