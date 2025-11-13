¡Atención! Calendario de pagos de la CSS para jubilados y pensionados: noviembre y diciembre 2025

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a los meses de noviembre y diciembre, el cual incluye los desembolsos habituales para jubilados y pensionados, así como la entrega de los bonos permanentes y navideños.
Calendario de pagos para jubilados y pensionados: noviembre y diciembre 2025
Noviembre
- ACH: jueves 20 de noviembre
- Cheque: viernes 21 de noviembre
Diciembre
- ACH: viernes 5 y 19 de diciembre
- Cheque: viernes 5 y lunes 22 de diciembre
- Para este mes de espera el desembolso del Bono permanente y el Bono navideño
El monto a pagar del Bono permanente equivale a B/.40.00, que se suma a los pagos efectuados en abril y agosto pasados, de B/.50.00 cada uno, para un total anual de B/.140.00.