¡Atención! Calendario de pagos de la CSS para jubilados y pensionados: noviembre y diciembre 2025

El monto del bono permanente para jubilados y pensionados correspondiente al mes de diciembre será de B/.40.00.

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a los meses de noviembre y diciembre, el cual incluye los desembolsos habituales para jubilados y pensionados, así como la entrega de los bonos permanentes y navideños.

Calendario de pagos para jubilados y pensionados: noviembre y diciembre 2025

Noviembre

  • ACH: jueves 20 de noviembre
  • Cheque: viernes 21 de noviembre

Diciembre

  • ACH: viernes 5 y 19 de diciembre
  • Cheque: viernes 5 y lunes 22 de diciembre
  • Para este mes de espera el desembolso del Bono permanente y el Bono navideño

El monto a pagar del Bono permanente equivale a B/.40.00, que se suma a los pagos efectuados en abril y agosto pasados, de B/.50.00 cada uno, para un total anual de B/.140.00.

