Más de 300 personas atendidas en el tercer día de reclutamiento de la empresa Chiquita

Continúa en su tercer día la feria de reclutamiento que realiza la empresa Chiquita en Changuinola, para el inicio de las operaciones en las fincas bananeras. Más de 300 personas se han presentado el día de hoy.