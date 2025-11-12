IFARHU continúa pago del PASE-U el 13 de noviembre en varios puntos del país

IFARHU continúa pago del PASE-U. IFARHU

Por Ana Canto El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará el jueves 13 de noviembre de 2025 con el segundo pago del PASE-U en las comarcas Guna Yala y Emberá-Wounaan.

Pago del PASE-U para el jueves 13 de noviembre Guna Yala Tubualá

Aligandí

Narganá Comarca Emberá Wounaan Sambú: Río Sábalo

Cémaco: Lajas Blancas, Manuel Ortega y Cirilo Guaynora. Conozca la lista de colegios habilitados para cobrar en este enlace: Segundo pago PASE-U 2025

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse

PASE-U: Documentos que se deben entregar Al momento de realizar el cobro, se deberá presentar la siguiente documentación: La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad) ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

En caso de que el acudiente o representante legal no pueda asistir personalmente:

Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas. En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el PASE-U se establece lo siguiente: En caso de que el acudiente registrado no pueda asistir, deberá remitir nota de autorización debidamente notariada, en la cual designe a la persona que realizará el retiro del pago correspondiente.

El documento deberá estar acompañado de la copia de la cédula de identidad personal de ambas partes (acudiente y autorizado), así como de la copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.