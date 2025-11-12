Todas las Agroferias programadas por el IMA para el 13 y 14 de noviembre a nivel nacional

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que las Agroferias se realizarán este jueves 13 y viernes 14 de noviembre a nivel nacional, tras los días de asueto por las Fiestas Patrias.
Agroferias del jueves 13 de noviembre
Panamá
- Predios de la Gobernación de Panamá, corregimiento de Calidonia, distrito de Panamá.
- Junta Comunal de Isla Saboga, corregimiento de Saboga, distrito de Balboa.
Los Santos
- A un costado de la iglesia del corregimiento de El Cedro, distrito de Macaracas.
Herrera
- Cancha comunal del corregimiento de El Pedregoso, distrito de Pesé.
Veraguas
- Casa Comunal de Espavé, corregimiento de Corral Falso, distrito de San Francisco.
- Casa comunal del corregimiento de El Barrito, distrito de Atalaya.
Panamá Oeste
- Cancha techada de El Celaje, corregimiento de Chame cabecera.
Chiriquí
- Cancha comunal del corregimiento de Bella Vista, distrito de Tolé.
Coclé
- Cuadro deportivo de Buen Retiro, corregimiento de El Chirú, distrito de Antón.
Agroferias del viernes 14 de noviembre
Los Santos
- Parque Viviana Pérez, corregimiento de Guararé, distrito de Guararé.
Veraguas
- Cancha techada de Martín grande, corregimiento Edwin Fábrega, distrito de Santiago.
Colón
- Comunidad de Limón de Chagres, corregimiento La Encantada, distrito de Chagres.
Panamá Oeste
- Iglesia del corregimiento de Los Llanitos, distrito de San Carlos.
- Parque de El Espino, corregimiento Feuillet, distrito de La Chorrera.
Herrera
- Feria San Sebastián, corregimiento de Ocú cabecera, distrito de Ocú.
Darién
- Plaza frente a la entrada de Lara, corregimiento de Zapallal, distrito de Santa Fe.
Panamá Este
- Parque San Cristóbal, corregimiento de Chepo.
Coclé
- Cooperativa Bajito del corregimiento de San Miguel, distrito de Penonomé.