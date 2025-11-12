Panamá Nacionales -  12 de noviembre de 2025 - 15:56

Todas las Agroferias programadas por el IMA para el 13 y 14 de noviembre a nivel nacional

La entidad recordó que los asistentes a las Agroferias deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para efectuar sus compras.

Agroferias programadas por el IMA.

Agroferias programadas por el IMA.

@IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que las Agroferias se realizarán este jueves 13 y viernes 14 de noviembre a nivel nacional, tras los días de asueto por las Fiestas Patrias.

La entidad recordó que los asistentes deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para efectuar sus compras.

Agroferias del jueves 13 de noviembre

Panamá

  • Predios de la Gobernación de Panamá, corregimiento de Calidonia, distrito de Panamá.
  • Junta Comunal de Isla Saboga, corregimiento de Saboga, distrito de Balboa.

Los Santos

  • A un costado de la iglesia del corregimiento de El Cedro, distrito de Macaracas.

Herrera

  • Cancha comunal del corregimiento de El Pedregoso, distrito de Pesé.

Veraguas

  • Casa Comunal de Espavé, corregimiento de Corral Falso, distrito de San Francisco.
  • Casa comunal del corregimiento de El Barrito, distrito de Atalaya.

Panamá Oeste

  • Cancha techada de El Celaje, corregimiento de Chame cabecera.

Chiriquí

  • Cancha comunal del corregimiento de Bella Vista, distrito de Tolé.

Coclé

  • Cuadro deportivo de Buen Retiro, corregimiento de El Chirú, distrito de Antón.

Agroferias del viernes 14 de noviembre

Los Santos

  • Parque Viviana Pérez, corregimiento de Guararé, distrito de Guararé.

Veraguas

  • Cancha techada de Martín grande, corregimiento Edwin Fábrega, distrito de Santiago.

Colón

  • Comunidad de Limón de Chagres, corregimiento La Encantada, distrito de Chagres.

Panamá Oeste

  • Iglesia del corregimiento de Los Llanitos, distrito de San Carlos.
  • Parque de El Espino, corregimiento Feuillet, distrito de La Chorrera.

Herrera

  • Feria San Sebastián, corregimiento de Ocú cabecera, distrito de Ocú.

Darién

  • Plaza frente a la entrada de Lara, corregimiento de Zapallal, distrito de Santa Fe.

Panamá Este

  • Parque San Cristóbal, corregimiento de Chepo.

Coclé

  • Cooperativa Bajito del corregimiento de San Miguel, distrito de Penonomé.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/1988671880644141145&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

¡Buenas noticias! Agroferias del IMA se realizarán este 12 de noviembre a nivel nacional

IMA reabrirá sus tiendas el 12 de noviembre y pronto anunciará nuevas agroferias

Atención: Agroferias del IMA serán reabiertas a partir de esta fecha

Recomendadas

Más Noticias