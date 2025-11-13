IDAAN reporta corte de agua este jueves en Alcalde Díaz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que este jueves se realizará la reparación de una línea de 12 pulgadas en el sector de La Cabima, corregimiento de Alcalde Díaz, tras una incidencia fortuita en el sistema.

De acuerdo con la entidad, la rotura fue provocada por la presión generada desde el bombeo, lo que afectó la tubería principal que abastece a varias comunidades del área norte de la capital.

Panamá Norte:Informamos que debido a una incidencia fortuita, se procederá a la reparación de una línea de 12" en el sector de la Cabima, corregimiento Alcalde Díaz.



La rotura en la tubería fue provocada por presión generada desde el bombeo.



Se registrará baja presión…

Durante los trabajos de reparación, se registrará baja presión o falta de suministro de agua potable en los siguientes sectores:

Villa Acuario

Colinas de Las Cumbres

Chungal

Ciudad San Lorenzo

El IDAAN recomendó a los residentes tomar las previsiones necesarias, almacenar agua y utilizar el recurso de forma racional mientras culminan las labores de reparación.

La institución recordó que, una vez finalizados los trabajos y restablecido el servicio, podría presentarse turbiedad temporal en el agua, la cual desaparecerá al dejarla correr por unos minutos.