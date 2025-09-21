Agua potable en Panamá Este: IDAAN invertirá más de $15 millones en proyectos

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) anunció proyectos por más de 15 millones de dólares para mejorar el suministro de agua potable en Panamá Este, que incluyen la modernización de las plantas potabilizadoras de Pacora y Cabra, así como la ampliación de la red en Tocumen.

El director ejecutivo del IDAAN, Rutilio Villarreal, informó que la rehabilitación de la planta potabilizadora Centenario de Pacora, con un monto de referencia de 6.2 millones de balboas, forma parte de la tercera fase del programa de acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En la licitación internacional participaron siete empresas.

IDAAN beneficiará a más de 400 mil residentes de Panamá Este

image

Actualmente, esta planta enfrenta problemas en la toma de agua cruda del río Pacora, donde la alta turbidez y presencia de arena durante la temporada lluviosa afecta los equipos de bombeo, comprometiendo el suministro a más de 300 mil habitantes. El proyecto contempla mejoras en los sistemas de captación y tratamiento, nuevos equipos y la implementación de sistemas automatizados de control y monitoreo.

El pasado 12 de septiembre, también se realizó la apertura de sobres para la modernización de las plantas Cabra 1 y 2, con un precio de referencia de 5.4 millones de balboas y financiamiento del BID, que beneficiará a más de 100 mil residentes del sector.

Licitaciones para distribución e interconexión en Tocumen

Por otra parte, el 11 de septiembre se licitó la ampliación de las líneas de distribución de agua potable e interconexión en Tocumen, en comunidades como La Siesta, El Brillante, Villa Luchín y Buena Vista, que han tenido servicio irregular por más de 30 años. El proyecto, con un precio de referencia de 2.57 millones de balboas, incluye la instalación de 3.5 kilómetros de tubería de 24 pulgadas en reemplazo de la actual de 10 pulgadas.

Con estas obras, el IDAAN avanza en su plan de optimización de la infraestructura hídrica, buscando garantizar un servicio más eficiente, seguro y confiable para los residentes de Panamá Este.