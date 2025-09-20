Programa Armas por Comida suspendido en Colón por extorsión de pandillas.

La gobernadora de la provincia de Panamá, Mayín Correa, informó que el programa “ Armas por Comida ” no ha vuelto a implementarse en la provincia de Colón debido a intentos de extorsión por parte de grupos delincuenciales.

Según explicó la gobernadora, integrantes de pandillas condicionaron la entrega de armas a cambio de una compensación económica específica, alejándose así del objetivo social del programa.

"Las pandillas nos querían extorsionar. 'Si vienen aquí y nos dan el precio que queremos, se las vendemos; sino, no' ", manifestó Correa, al referirse a las exigencias de estos grupos.

Tras este incidente, se decidió suspender temporalmente la ejecución del programa en dicha provincia. No obstante, la gobernadora aseguró que se están evaluando nuevas estrategias para reactivar la iniciativa en Colón, considerando la alta presencia de armas en esta región del país.