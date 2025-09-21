NewTown Fest en Pueblo Nuevo: hora, ruta y todo lo que debes saber del desfile 2025

Este domingo 21 de septiembre, el corregimiento de Pueblo Nuevo se viste de fiesta para celebrar sus 130 años de fundación con el esperado NewTown Fest 2025. La Junta Comunal anunció que el desfile iniciará a las 10:00 de la mañana, con la participación de colegios, bandas musicales, artistas invitados y un ambiente familiar.

Ruta del desfile en Pueblo Nuevo

image

El recorrido abarcará las principales calles del corregimiento, decoradas especialmente para la ocasión, convirtiéndose en el punto de encuentro de residentes y visitantes.

Recomendaciones de seguridad y movilidad

Llegar temprano para evitar congestionamientos.

Mantener hidratación, especialmente niños y adultos mayores.

Seguir las indicaciones de la Policía Nacional y el personal de seguridad vial.

‍‍‍ Consejos para disfrutar en familia

Lleve ropa cómoda, sombreros o sombrillas para protegerse del sol y capture los mejores momentos para compartirlos en redes sociales con el hashtag NewTownFest2025. La Junta Comunal invita a todos los panameños a ser parte de esta celebración histórica.