Aumento de pensiones: jubilados y pensionados solicitan discusión de proyecto de ley

Un grupo de jubilados y pensionados pertenecientes al movimiento MUNDOS solicitó al Ministerio de la Presidencia la revisión, análisis y presentación de un proyecto de ley que crea el Consejo para Ajustes de Pensiones.
Le podría interesar: Jubilados y pensionados en Panamá: conoce los descuentos en salud, comida, viajes y demás
El dirigente Guillermo Cortés indicó que, de aprobarse el proyecto por la Asamblea Nacional y el Presidente José Raúl Mulino, el consejo estaría integrado por los ministros de Salud y Economía, el Contralor General y representantes de la población jubilada.
Asimismo, se establece que los ajustes de pensiones se efectuarán conforme al índice de precios al consumidor, siguiendo una escala proporcional a las pensiones.
Los jubilados y pensionados expresaron su expectativa de que el Ministerio de la Presidencia complete los análisis pertinentes y presente la iniciativa ante la Asamblea Nacional para su discusión y eventual aprobación.