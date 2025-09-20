Panamá Nacionales -  20 de septiembre de 2025 - 12:49

Aumento de pensiones: jubilados y pensionados solicitan discusión de proyecto de ley

Los jubilados y pensionados expresaron su expectativa de que Presidencia complete los análisis pertinentes y presente la iniciativa ante la Asamblea Nacional.

Asamblea Nacional / Ulisa Zeballos
Ana Canto
Un grupo de jubilados y pensionados pertenecientes al movimiento MUNDOS solicitó al Ministerio de la Presidencia la revisión, análisis y presentación de un proyecto de ley que crea el Consejo para Ajustes de Pensiones.

El miércoles 17 de septiembre, los representantes del movimiento sostuvieron una reunión con la Presidencia, con el propósito de dialogar y alcanzar consensos sobre la iniciativa con el ministro Juan Carlos Orillac.

El dirigente Guillermo Cortés indicó que, de aprobarse el proyecto por la Asamblea Nacional y el Presidente José Raúl Mulino, el consejo estaría integrado por los ministros de Salud y Economía, el Contralor General y representantes de la población jubilada.

Asimismo, se establece que los ajustes de pensiones se efectuarán conforme al índice de precios al consumidor, siguiendo una escala proporcional a las pensiones.

Los jubilados y pensionados expresaron su expectativa de que el Ministerio de la Presidencia complete los análisis pertinentes y presente la iniciativa ante la Asamblea Nacional para su discusión y eventual aprobación.

