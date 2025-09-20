SINAPROC mantiene aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas hasta este lunes

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que, según el último informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas desde el sábado 20 hasta el lunes 22 de septiembre.
- Comarca Ngäbe Buglé
- Chiriquí
- Veraguas
- Herrera
- Coclé
- Colón
- Panamá Oeste
- Panamá
- Darién
De acuerdo con el IMHPA, se observa la influencia de la zona de convergencia intertropical, el paso de la Onda Tropical N.° 31 por el Caribe y la presencia de sistemas de baja presión, los cuales estarán interactuando y generando condiciones propicias para el desarrollo de aguaceros localmente fuertes, acompañados de actividad eléctrica.