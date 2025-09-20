Panamá Nacionales -  20 de septiembre de 2025 - 10:57

SINAPROC mantiene aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas hasta este lunes

SINAPROC mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas desde el sábado 20 hasta el lunes 22 de septiembre.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que, según el último informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas desde el sábado 20 hasta el lunes 22 de septiembre.

Las áreas bajo aviso por el SINAPROC son:

  • Comarca Ngäbe Buglé
  • Chiriquí
  • Veraguas
  • Herrera
  • Coclé
  • Colón
  • Panamá Oeste
  • Panamá
  • Darién

De acuerdo con el IMHPA, se observa la influencia de la zona de convergencia intertropical, el paso de la Onda Tropical N.° 31 por el Caribe y la presencia de sistemas de baja presión, los cuales estarán interactuando y generando condiciones propicias para el desarrollo de aguaceros localmente fuertes, acompañados de actividad eléctrica.

