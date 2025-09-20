SINAPROC mantiene aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas hasta este lunes

SINAPROC mantiene aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas. IFARHU

Por Ana Canto El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que, según el último informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas desde el sábado 20 hasta el lunes 22 de septiembre.

Las áreas bajo aviso por el SINAPROC son:

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse

Comarca Ngäbe Buglé

Chiriquí

Veraguas

Herrera

Coclé

Colón

Panamá Oeste

Panamá

Darién De acuerdo con el IMHPA, se observa la influencia de la zona de convergencia intertropical, el paso de la Onda Tropical N.° 31 por el Caribe y la presencia de sistemas de baja presión, los cuales estarán interactuando y generando condiciones propicias para el desarrollo de aguaceros localmente fuertes, acompañados de actividad eléctrica. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1969419857339842767&partner=&hide_thread=false El @Sinaproc_Panama emite aviso de prevención hasta el martes 22 de septiembre por lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del país. pic.twitter.com/mqTpRSt7od — Telemetro Reporta (@TReporta) September 20, 2025