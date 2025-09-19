Panamá Nacionales -  19 de septiembre de 2025 - 08:39

Clima en Panamá: lluvias para este viernes 19 de septiembre según SINAPROC

El SINAPROC informó que este viernes 19 de septiembre se esperan lluvias en Colón, Guna Yala y varias zonas del Pacífico panameño.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que para este viernes 19 de septiembre se prevén condiciones inestables en gran parte del país, con lluvias y cielos nublados en sectores del Caribe y el Pacífico.

En la vertiente del Caribe, las precipitaciones se concentrarán principalmente en la provincia de Colón y en la comarca Guna Yala. Mientras que en el Pacífico se esperan nublados y lluvias en el Golfo y la Bahía de Panamá, Golfo de Chiriquí, sur de Veraguas, sur de Azuero, Panamá Este y la comarca Emberá Woünaan.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a tomar precauciones ante posibles inundaciones y deslizamientos en áreas vulnerables, así como atender los avisos oficiales emitidos durante el día.

