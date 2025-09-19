Revocatoria de mandato a Stefany Peñalba: inicia recolección de firmas contra la alcaldesa

A partir de este viernes, comenzará el proceso de recolección de firmas de respaldo para la revocatoria de mandato de la alcaldesa del distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, Stefany Peñalba.

El dirigente comunitario Lenin Villalba explicó que el Tribunal Electoral exige 56 mil firmas para que el proceso avance. Los ciudadanos podrán acudir a la sede del Tribunal Electoral en Arraiján, ubicada en medio de la construcción de la Línea 3 del Metro, así como a la sede en ciudad de Panamá, siempre que estén inscritos en el padrón electoral.

Inicia recolección de firmas por revocatoria de mandato de la alcaldesa de Arraiján

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1969006640004260161&partner=&hide_thread=false Este viernes iniciará el proceso de recolección de firmas de respaldo para la revocatoria de mandato de la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba.



El dirigente comunitario Lenin Villalba detalla que se requieren 56 mil firmas y los ciudadanos pueden acudir a la sede del Tribunal… pic.twitter.com/l6XoSLMLVm — Telemetro Reporta (@TReporta) September 19, 2025

“Hoy comenzamos este proceso tan esperado por la comunidad de Arraiján que el 5 de mayo pensó que iba a haber un cambio (…) lamentablemente eso no se dio, aquí hemos vivido de confrontación en confrontación desde el día que esta señora asumió la Alcaldía”, declaró Villalba. “Hoy comenzamos este proceso tan esperado por la comunidad de Arraiján que el 5 de mayo pensó que iba a haber un cambio (…) lamentablemente eso no se dio, aquí hemos vivido de confrontación en confrontación desde el día que esta señora asumió la Alcaldía”, declaró Villalba.

El dirigente añadió que las oficinas del Tribunal Electoral estarán abiertas desde las 8:00 a.m. para recibir las firmas de los ciudadanos interesados en respaldar el proceso.