CSS otorga prórroga hasta el 2 de diciembre para pagos y trámites de empleadores

Por Ana Canto La Caja de Seguro Social (CSS) informó a los empleadores del país que se ha otorgado una prórroga para cumplir con diversas obligaciones, entre ellas el pago de la cuota empleado–empleador, la cancelación de plantillas, así como el pago de letras de convenios y arreglos establecidos tanto a nivel administrativo como judicial.

La nueva fecha límite para realizar estos trámites será el martes 2 de diciembre.

Según la entidad, la medida se adopta por las festividades patrias, debido a que las oficinas de la CSS permanecerán cerradas este viernes 28 de noviembre, así como durante el fin de semana. Estas fechas coinciden con el periodo de cierre mensual, lo que afecta los procesos de recaudación.