Panamá Nacionales -  27 de noviembre de 2025 - 17:59

CSS otorga prórroga hasta el 2 de diciembre para pagos y trámites de empleadores

La CSS adopta esta medida debido a que las oficinas de la CSS permanecerán cerradas este viernes 28 de noviembre, así como durante el fin de semana.

CSS otorga prórroga para pagos y trámites de empleadores.

CSS otorga prórroga para pagos y trámites de empleadores.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) informó a los empleadores del país que se ha otorgado una prórroga para cumplir con diversas obligaciones, entre ellas el pago de la cuota empleado–empleador, la cancelación de plantillas, así como el pago de letras de convenios y arreglos establecidos tanto a nivel administrativo como judicial.

La nueva fecha límite para realizar estos trámites será el martes 2 de diciembre.

Según la entidad, la medida se adopta por las festividades patrias, debido a que las oficinas de la CSS permanecerán cerradas este viernes 28 de noviembre, así como durante el fin de semana. Estas fechas coinciden con el periodo de cierre mensual, lo que afecta los procesos de recaudación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1994173064523726962&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

CSS habilitará en diciembre el nuevo Hospital Manuel Amador Guerrero

Autoridades de la Ciudad de la Salud trabajan para corregir aspectos administrativos

CSS denuncia posible boicot, tras apertura no autorizada de agendas de citas

Recomendadas

Más Noticias