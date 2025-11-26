Colón Nacionales -  26 de noviembre de 2025 - 10:00

CSS habilitará en diciembre el nuevo Hospital Manuel Amador Guerrero

El nuevo hospital de la CSS, es considerado una de las infraestructuras de salud más modernas del país en la provincia de Colón.

CSS habilitará en diciembre el nuevo Hospital 

CSS habilitará en diciembre el nuevo Hospital 

@CSS
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El moderno Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, en Colón, abrirá sus puertas a la población a partir del mes de diciembre, una vez concluyan los trámites administrativos y permisos técnicos necesarios para su funcionamiento. Si los procesos se completan esta semana, la Caja de Seguro Social (CSS) estima que la atención iniciará el 5 de diciembre.

El director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, explicó que la apertura se había retrasado debido a requisitos administrativos indispensables, como los permisos de radiología para equipos que operan con radiación, la habilitación del servicio de farmacia y otros procesos internos que garantizan la seguridad y calidad de la atención.

“Abrir un hospital implica cumplir con numerosos trámites administrativos. Existen equipos que emiten radiación y deben contar con los permisos correspondientes; también hay aspectos relacionados con la farmacia y procedimientos internos que deben estar listos para que el centro opere adecuadamente”, precisó Mon Vásquez. “Abrir un hospital implica cumplir con numerosos trámites administrativos. Existen equipos que emiten radiación y deben contar con los permisos correspondientes; también hay aspectos relacionados con la farmacia y procedimientos internos que deben estar listos para que el centro opere adecuadamente”, precisó Mon Vásquez.

Una obra moderna para la CSS y de gran capacidad

image

El nuevo hospital es considerado una de las infraestructuras de salud más modernas del país, equipado con tecnología de última generación y diseñado para brindar atención oportuna tanto a asegurados como a no asegurados.

El complejo está conformado por siete edificios interconectados, cada uno de cuatro pisos, distribuidos para optimizar los flujos de atención y mejorar la experiencia de los pacientes.

Entre sus principales características destacan:

  • Más de 470 camas hospitalarias
  • 13 quirófanos para cirugía general y especialidades
  • 87 consultorios
  • 4 salas de expulsión para atención obstétrica
  • 492 estacionamientos

El hospital ofrecerá 14 especialidades y 25 subespecialidades, entre ellas cirugía general, dermatología, cirugía cardiovascular, neurocirugía, proctología y urología. La CSS reiteró que esta obra forma parte de su estrategia para fortalecer la infraestructura sanitaria y garantizar una atención oportuna, segura y de calidad para la población, contribuyendo al desarrollo de un sistema de salud moderno y eficiente.

En esta nota:
Seguir leyendo

CSS denuncia posible boicot, tras apertura no autorizada de agendas de citas

Citas en la CSS: investigan agendas para citas 2026 en Ciudad de la Salud

Policlínica de Santiago incorpora herramienta quirúrgica para cirugías ortopédicas ambulatorias

Recomendadas

Más Noticias