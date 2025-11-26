CSS habilitará en diciembre el nuevo Hospital Manuel Amador Guerrero

El moderno Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, en Colón, abrirá sus puertas a la población a partir del mes de diciembre, una vez concluyan los trámites administrativos y permisos técnicos necesarios para su funcionamiento. Si los procesos se completan esta semana, la Caja de Seguro Social ( CSS ) estima que la atención iniciará el 5 de diciembre.

El director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, explicó que la apertura se había retrasado debido a requisitos administrativos indispensables, como los permisos de radiología para equipos que operan con radiación, la habilitación del servicio de farmacia y otros procesos internos que garantizan la seguridad y calidad de la atención.

"Abrir un hospital implica cumplir con numerosos trámites administrativos. Existen equipos que emiten radiación y deben contar con los permisos correspondientes; también hay aspectos relacionados con la farmacia y procedimientos internos que deben estar listos para que el centro opere adecuadamente", precisó Mon Vásquez.

Una obra moderna para la CSS y de gran capacidad

El nuevo hospital es considerado una de las infraestructuras de salud más modernas del país, equipado con tecnología de última generación y diseñado para brindar atención oportuna tanto a asegurados como a no asegurados.

El complejo está conformado por siete edificios interconectados, cada uno de cuatro pisos, distribuidos para optimizar los flujos de atención y mejorar la experiencia de los pacientes.

Entre sus principales características destacan:

Más de 470 camas hospitalarias

13 quirófanos para cirugía general y especialidades

para cirugía general y especialidades 87 consultorios

4 salas de expulsión para atención obstétrica

para atención obstétrica 492 estacionamientos

El hospital ofrecerá 14 especialidades y 25 subespecialidades, entre ellas cirugía general, dermatología, cirugía cardiovascular, neurocirugía, proctología y urología. La CSS reiteró que esta obra forma parte de su estrategia para fortalecer la infraestructura sanitaria y garantizar una atención oportuna, segura y de calidad para la población, contribuyendo al desarrollo de un sistema de salud moderno y eficiente.