Triple pago para jubilados y pensionados: así se desglosará el cobro de diciembre 2025

Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán en diciembre de 2025 un triple pago, compuesto por la quincena regular, el bono permanente y el bono navideño, un alivio significativo para la economía familiar durante las festividades.

Este refuerzo económico se da en cumplimiento de la Ley 438 del 14 de junio de 2024, que establece la entrega anual del bono permanente por un total de B/.140.00. No obstante, la normativa aclara que solo recibirán este beneficio quienes ya formaban parte de la planilla de pagos de la Caja de Seguro Social (CSS) antes de junio de 2024.

Quedan excluidos los jubilados incorporados después de esa fecha.

Triple pago a jubilados en diciembre 2025: así se cobrará

Jubilados y pensionados.jpg Captura / TReporta

Así se paga el bono permanente: montos y fechas del año

La ley establece que el bono permanente se financia con el impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas y se distribuye a lo largo del año en tres desembolsos:

B/. 50.00 en abril

B/. 50.00 en agosto

B/. 40.00 en diciembre

El pago de B/. 40.00 correspondiente a diciembre se sumará a la quincena habitual, lo que aumentará el ingreso que perciben los jubilados en ese mes.

Bono navideño también será entregado en diciembre

A este monto se añadirá el tradicional bono navideño, que también se paga cada diciembre y constituye un ingreso adicional esperado por miles de jubilados y pensionados en el país.

Con los tres componentes quincena, bono permanente y bono navideño, diciembre se convierte en el mes de mayor ingreso para este grupo de la población. Las fechas exactas de pago serán anunciadas por la CSS en sus canales oficiales en las próximas semanas.