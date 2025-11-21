Últimos pagos de quincena y del bono permanente de 2025 para jubilados y pensionados

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que culminará en diciembre los pagos correspondientes a 2025 para jubilados y pensionados, según el calendario oficial. Los desembolsos se realizarán entre el viernes 5 y el lunes 22 de diciembre, tanto en modalidad ACH como mediante cheques.
Últimos pagos para jubilados y pensionados
Diciembre
- ACH: viernes 5 y 19 de diciembre
- Cheque: viernes 5 y lunes 22 de diciembre
- Para este mes de espera el desembolso del Bono permanente y el Bono navideño
El monto correspondiente al bono permanente es de B/.40.00, que se suma a los pagos ya realizados en abril y agosto, de B/.50.00 cada uno, alcanzando un total anual de B/.140.00.