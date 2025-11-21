Últimos pagos de quincena y del bono permanente de 2025 para jubilados y pensionados

Pagos de quincena y del bono permanente para jubilados y pensionados. Alexander Grey / Unsplash

Por Ana Canto La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que culminará en diciembre los pagos correspondientes a 2025 para jubilados y pensionados, según el calendario oficial. Los desembolsos se realizarán entre el viernes 5 y el lunes 22 de diciembre, tanto en modalidad ACH como mediante cheques.

Además, para el segundo pago del mes, se prevé la entrega del bono permanente y la bonificación navideña otorgada por la institución.

