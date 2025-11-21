Alcaldía de Panamá realiza el AdoptaFest con vacunación y servicios médicos gratuitos

La Alcaldía de Panamá llevó a cabo este viernes 21 de noviembre el AdoptaFest, una jornada dedicada a la adopción responsable y al bienestar animal, realizada en la planta baja del Edificio Hatillo.

Colaboradores municipales, contribuyentes y transeúntes participaron de la actividad, que permitió a los asistentes conocer más sobre la adopción responsable, así como acceder a distintos servicios y beneficios ofrecidos durante el evento.

Alcaldía de Panamá realiza el AdoptaFest con vacunación

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1991972536993960426&partner=&hide_thread=false La Alcaldía de Panamá realizó este viernes 21 de noviembre el #AdoptaFest, en la planta baja del Edificio Hatillo.



Colaboradores, contribuyentes y transeúntes aprovecharon la actividad para conocer sobre adopción responsable y participar de los beneficios ofrecidos durante el… pic.twitter.com/Y0hy17s2UK — Telemetro Reporta (@TReporta) November 21, 2025

Desde las 10:00 a.m. se desarrolló una feria de adopción con actividades para toda la familia, que incluyó una campaña especial de vacunación para mascotas. En total, se aplicaron 150 dosis de la vacuna quíntuple C5, utilizada para proteger a los perros contra enfermedades como moquillo, hepatitis infecciosa, parvovirus y otras patologías respiratorias.

Además de los servicios dedicados a los animales, la Alcaldía de Panamá ofreció atenciones gratuitas de medicina general, junto con exámenes de la vista, pruebas de VIH en coordinación con PROBIDSIDA, y vacunación preventiva articulada con el Ministerio de Salud (MINSA) y la Caja de Seguro Social (CSS).