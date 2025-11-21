Panamá Nacionales -  21 de noviembre de 2025 - 16:47

Alcaldía de Panamá realiza el AdoptaFest con vacunación y servicios médicos gratuitos

La Alcaldía de Panamá organizó el AdoptaFest con feria de adopción, vacunación C5, servicios médicos gratuitos y actividades familiares en el Edificio Hatillo.

Alcaldía de Panamá realiza el AdoptaFest 

Alcaldía de Panamá realiza el AdoptaFest 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá llevó a cabo este viernes 21 de noviembre el AdoptaFest, una jornada dedicada a la adopción responsable y al bienestar animal, realizada en la planta baja del Edificio Hatillo.

Colaboradores municipales, contribuyentes y transeúntes participaron de la actividad, que permitió a los asistentes conocer más sobre la adopción responsable, así como acceder a distintos servicios y beneficios ofrecidos durante el evento.

Alcaldía de Panamá realiza el AdoptaFest con vacunación

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1991972536993960426&partner=&hide_thread=false

Desde las 10:00 a.m. se desarrolló una feria de adopción con actividades para toda la familia, que incluyó una campaña especial de vacunación para mascotas. En total, se aplicaron 150 dosis de la vacuna quíntuple C5, utilizada para proteger a los perros contra enfermedades como moquillo, hepatitis infecciosa, parvovirus y otras patologías respiratorias.

Además de los servicios dedicados a los animales, la Alcaldía de Panamá ofreció atenciones gratuitas de medicina general, junto con exámenes de la vista, pruebas de VIH en coordinación con PROBIDSIDA, y vacunación preventiva articulada con el Ministerio de Salud (MINSA) y la Caja de Seguro Social (CSS).

En esta nota:
Seguir leyendo

Alcaldía de Panamá cierra temporalmente oficinas en Las Cumbres

Alcaldía de Panamá digitaliza pagos para permisos del Festival City of Stars

Esta es la fecha del Desfile de Navidad 2025 en la ciudad de Panamá

Recomendadas

Más Noticias