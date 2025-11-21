Panamá Nacionales -  21 de noviembre de 2025 - 17:46

500 cajas navideñas con jamón picnic del IMA estarán disponibles para la venta

El IMA inició el armado de 500 mil bolsas navideñas con arroz, guandú y jamón a B/.15, que se venderán en las Naviferias desde el 2 de diciembre.

@IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que esta semana inició el proceso de armado de 500 mil cajas navideñas, que serán distribuidas en todo el país como parte de las Naviferias 2025, programadas para iniciar el 2 de diciembre.

Cada bolsa tendrá un costo de 15 balboas e incluirá productos de consumo tradicional en las celebraciones de fin de año:

  • 10 libras de arroz
  • 1 libra de sal
  • 1 libra de azúcar
  • 1 lata de guandú
  • 1 jamón picnic con hueso

El IMA explicó que el proceso se desarrolla con apoyo interinstitucional y con el esfuerzo de todas las regionales a nivel nacional. Hasta el momento, la producción ya supera las 100 mil bolsas, según detalló la entidad. Las Naviferias se realizan cada año para ofrecer alimentos a precios accesibles y aliviar el costo de la canasta básica durante la temporada navideña.

