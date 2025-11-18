Calendario de Naviferias 2025 del IMA para la compra de la caja navideña en Panamá

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) iniciará el martes 2 de diciembre la venta de la caja navideña, la cual tendrá un costo de B/. 15.00, y estará disponible para todas las personas que asistan a las naviferias 2025 .

Según el calendario del IMA, las naviferias estarán habilitadas, en una primera fase, hasta el viernes 5 de diciembre en las siguientes provincias: Chiriquí, Los Santos, Herrera y Panamá, específicamente en el distrito de Chepo.

aviferias del IMA 2025: ¿Cuáles productos incluye la caja navideña?

5 libras de arroz

Maíz pilado

Sal

Guandú en lata

Lata de piña en rodajas o aceite

Una pieza de jamón Picnic

El IMA recordó a la ciudadanía que deben llevar dinero en efectivo, cédula y bolsas reutilizables para realizar sus compras.