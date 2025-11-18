Panamá Nacionales -  18 de noviembre de 2025 - 09:47

Calendario de Naviferias 2025 del IMA para la compra de la caja navideña en Panamá

El IMA recordó a la ciudadanía que deben llevar su cédula y bolsas reutilizables para realizar sus compras en las naviferias 2025.

Naviferias 2024 del IMA.

Ana Canto
Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) iniciará el martes 2 de diciembre la venta de la caja navideña, la cual tendrá un costo de B/. 15.00, y estará disponible para todas las personas que asistan a las naviferias 2025.

Según el calendario del IMA, las naviferias estarán habilitadas, en una primera fase, hasta el viernes 5 de diciembre en las siguientes provincias: Chiriquí, Los Santos, Herrera y Panamá, específicamente en el distrito de Chepo.

Embed - I M A P A N A M A on Instagram: "Hoy anunciamos en conferencia de prensa los detalles de la organización y desarrollo de las tradicionales Naviferias, que este año se llevarán a cabo de manera simultánea en diversas provincias del país. Las Naviferias iniciarán el 2 de diciembre y, por primera vez, se realizarán en paralelo en varios puntos del territorio nacional. Del 2 al 5 de diciembre, las actividades se desarrollarán en las provincias de Chiriquí, Los Santos, Herrera y Panamá (Chepo), acercando así productos accesibles a miles de familias. La Caja Navideña, uno de los productos más esperados por la población, incluirá 10 libras de arroz, sal, azúcar, una lata de guandú y un jamón picnic con hueso, a un costo de 15.00 dólares. Este año, el IMA ampliará su cobertura, pasando de 89 Naviferias realizadas en 2024 a 123 Naviferias en 2025, con el objetivo de llegar a más comunidades y garantizar que un mayor número de familias pueda beneficiarse. El IMA recordó a la población que, para realizar sus compras, deben llevar efectivo, cédula y su bolsa reutilizable. Los detalles completos sobre el calendario, ubicaciones y demás información relevante serán anunciados oportunamente en los canales oficiales de redes sociales del IMA. #ConPasoFirme #NaviFerias"
aviferias del IMA 2025: ¿Cuáles productos incluye la caja navideña?

  • 5 libras de arroz
  • Maíz pilado
  • Sal
  • Guandú en lata
  • Lata de piña en rodajas o aceite
  • Una pieza de jamón Picnic

El IMA recordó a la ciudadanía que deben llevar dinero en efectivo, cédula y bolsas reutilizables para realizar sus compras.

