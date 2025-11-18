Freddie Mercury: Royal Mint lanza moneda por 40 años de Live Aid

La Real Casa de la Moneda del Reino Unido (Royal Mint) anunció este martes el lanzamiento de una nueva moneda conmemorativa dedicada a Freddie Mercury , en homenaje al 40 aniversario de su legendaria actuación en Live Aid de 1985 y al lanzamiento de su primer álbum como solista.

La pieza numismática muestra al icónico vocalista de Queen sobre el escenario, con la emblemática chaqueta amarilla que usó en el concierto de Wembley, micrófono en mano y mirando hacia el público. Esta imagen inmortaliza uno de los momentos más recordados en la historia del rock.

Como parte del lanzamiento, la hermana del artista, Kashmira Bulsara, visitó las instalaciones de la Royal Mint y fue la encargada de acuñar el primer ejemplar. “Freddie habría estado absolutamente encantado de verse honrado de esta manera", expresó, resaltando que el homenaje también fue un momento de gran orgullo para la familia.

Además, como parte del tributo, la Real Casa de la Moneda donará una versión especial en oro de la moneda al Mercury Phoenix Trust, fundación creada en memoria del cantante para combatir el sida. La pieza única será subastada en los próximos meses para recaudar fondos para la causa.

Las monedas ya están disponibles en la página oficial de la Royal Mint, con precios que van desde 18.50 libras esterlinas (aprox. B/. 23) por una versión brillante sin circular, hasta 9,350 libras (más de B/. 11,000) por la edición limitada en oro fino de 2 onzas.

Este lanzamiento se suma a la serie de reconocimientos internacionales que mantienen vivo el legado de Freddie Mercury, considerado uno de los mejores frontman de la historia de la música.

FUENTE: EFE