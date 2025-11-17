Zootopia 2 llega el 27 de noviembre con una nueva canción original de Shakira

Este 27 de noviembre llega a las sala de cine Zootopia 2, la película promete ampliar el universo del mundo animal, explorando territorios inéditos y presentando personajes completamente nuevos. La dupla protagonista, Judy y Nick, seguirán al frente de la trama, profundizando en temas como la convivencia, la cooperación y los desafíos sociales que caracterizaron la primera entrega.

Disney ha mantenido en reserva gran parte de la historia, pero adelantos publicados por el estudio confirman que esta secuela apostará por una narrativa más dinámica, humor fresco y situaciones que reflejan la diversidad del mundo animal, y del humano, tal como hizo la cinta original en 2016.

Expectativas globales de Zootopia 2

Desde el anuncio oficial de la secuela, las redes sociales y comunidades de fanáticos han mostrado un entusiasmo constante. Analistas del sector anticipan que la película se convierta en uno de los estrenos animados más fuertes del último trimestre del año, impulsada por la popularidad de la franquicia y el impacto intergeneracional que dejó la primera película.

Zootopia 2 se estrena en los cines de Estados Unidos el 26 de noviembre de 2025, mientras que en países de Latinoamérica, la fecha de lanzamiento está fijada para el 27 de noviembre.

Música y regreso de Gazelle a Zootopia 2

Al final de la producción aparece una noticia que ha dado un brillo adicional al proyecto: Shakira retoma su papel como Gazelle, la famosa estrella pop del universo de Zootopia.

La artista no solo vuelve a darle voz al personaje, sino que también interpreta una nueva canción original titulada “Zoo”, creada en colaboración con Ed Sheeran y Blake Slatkin. Su participación, aunque secundaria dentro de la trama, aporta un elemento musical que complementa el ambiente vibrante de la secuela.

"Zoo", nuevo tema de Zootopia 2